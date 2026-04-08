Талую воду у подтопленных жилых домов в Канавинском районе откачали. Об этом редакции pravda-nn.ru сообщили в городской администрации со ссылкой на МКУ «Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода».
Напомним, что в редакцию сайта обратились жители Канавинского района и рассказали о том, что на улице Октябрьской Революции из-за паводка частично затопило сразу три дома — № 1, № 3 и № 4. Однако обращения в компетентные организации не принесли результата.
Как отмечают в администрации Нижнего Новгорода, на места происшествия была направлена водооткачивающая техника. В настоящее время талая вода полностью откачана.
Жителям частного сектора также напомнили, что по поводу откачки воды они могут обращаться в ЕДДС по телефону 268−11−00.
