В АТОР оценили возможные сроки восстановления туризма на Ближнем Востоке

Возвращение стран Ближнего Востока «на туристическую карту» может занять несколько месяцев в случае прекращения огня между Ираном и США. Об этом Радио РБК заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«У нас за последние годы накопился некий опыт закрытия, а потом внезапного разворачивания, то есть возвращения на туристическую карту. Как правило, это занимает несколько месяцев. Зависит, конечно, от желания сторон», — сообщила Ломидзе, добавив, что дальнейшее «размораживание ситуации» напрямую зависит от того, насколько стороны конфликта на Ближнем Востоке будут соблюдать двухнедельное перемирие.
Она подчеркнула, что Объединенные Арабские Эмираты — это самое популярное в регионе направление. «Арабские Эмираты, так же как и российский туристический рынок, тоже, со своей стороны, я думаю, предпримут все усилия, чтобы в течение нескольких месяцев, к началу лета, все быстро бы вернулось. Если не в полном объеме, то как минимум на 60−70% от того объема, который был в аналогичный период в прошлом году», — добавила исполнительный директор.
Она также рассказала, что после запрета на продажу туров на Ближний Восток в период с 28 февраля по 10 марта убытки российского турбизнеса составили 7 млрд руб.
«И этот убыток, он сейчас увеличивается, потому что каждый день туроператоры выплачивают компенсации тем туристам, которые купили туры на апрель, на май. Далеко не все готовы перебронироваться, условно, на Вьетнам, Таиланд или другие направления, требующие доплаты. И, соответственно, эти возвраты, они тоже будут приплюсованы, прибавлены к этим общим убыткам», — отметила Ломидзе. Она предположила, что в совокупности по всему рынку сумма убытков может дойти до 10 млрд руб.
Генеральный директор туроператора «Артур», член правления РСТ Дмитрий Арутюнов в эфире Радио РБК предположил, что возобновление ежедневных рейсов в ближневосточные страны возможно к началу майских праздников.
По словам Арутюнова, если в течение двух недель стороны конфликта на Ближнем Востоке будут соблюдать перемирие, российские авиакомпании тоже подключатся к осуществлению регулярных рейсов в страны региона, как и было до конфликта.
РБК направил запрос в Росавиацию и Минтранс России, а также обратился за комментарием в Red Wings, Nordwind и «Аэрофлот».
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном. Ключевым условием договоренности стало открытие Ормузского пролива иранской стороной. Позднее в тот же день власти Пакистана сообщили, что зафиксировали случаи нарушения режима прекращения огня.
