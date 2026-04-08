В России ускорилась годовая инфляция: подробности

МЭР: годовая инфляция с 31 марта по 6 апреля выросла до 5,95%

Источник: Комсомольская правда

Годовая инфляция в РФ ускорилась до 5,95% за период с 31 марта по 6 апреля, увеличившись с 5,86% до 5,95% за неделю. Об ускорении роста цен на некоторые товары говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.

Инфляция за неделю с 31 марта по 6 апреля — 0,19%. Продовольственные товары подорожали на 0,17%, включая плодоовощную продукцию (0,18%). Цены на остальные продукты питания выросли на 0,17%. Непродовольственные товары подорожали на 0,07%, услуги — на 0,39% (снижение).

Ранее KP.RU сообщил, что Центробанк подвел итог 2025 года. Ведомство отметило, что уровень инфляции снизился до 5,9%. Также глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина озвучила целевые показатели по этому вопросу. Она отметила, что нужно стремиться к 4%.

