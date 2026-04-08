В России предложили ввести новые льготы для семей: о чем речь

Заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ профессор Дмитрий Ряховский заявил, что власти рассматривают возможность повысить необлагаемый налогом доход для семей. В беседе с NEWS.ru он назвал это справедливым шагом.
Ряховский объяснил, что логично увеличить налоговые вычеты по НДФЛ именно для семей. Он также предложил развивать подход, при котором семья станет отдельным субъектом налогообложения.
По словам профессора, в будущем доход будут считать на каждого члена семьи. Даже если работает только один человек, прогрессивная ставка налога будет рассчитываться на всю семью в целом. Это позволит сделать систему более справедливой.
Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш отмечал, что самыми надежными и востребованными мерами поддержки многодетных семей остаются федеральные налоговые вычеты и компенсации. Среди них — стандартные вычеты по НДФЛ, а также льготы по налогу на имущество и земельному налогу. С 2026 года эти льготы планируют дополнительно расширить.