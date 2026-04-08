Глава МЭА заявил о перебоях в авиасообщении из-за закрытия Ормузского пролива

БЕРЛИН, 8 апреля. /ТАСС/. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что с середины мая в европейском авиасообщении могут возникнуть перебои из-за нехватки авиационного топлива, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства.
«Я считаю, что даже если Ормузский пролив не будет открыт полностью, Европа сможет пройти апрель без особых проблем. Однако спустя несколько недель ситуация станет гораздо сложнее, особенно в том, что касается дизельного топлива и авиакеросина», — сказал Бироль в интервью газете S? ddeutsche Zeitung. «Я не удивлюсь, если некоторые европейские авиакомпании начнут принимать меры по сокращению числа рейсов. Надеюсь, что к концу апреля Ормузский пролив снова будет полностью открыт. Чем дольше он остается закрытым, тем болезненнее будут последствия и тем труднее будет вернуться к довоенному состоянию», — констатировал он.
Многие объекты энергетической инфраструктуры, по его словам, повреждены, а на их восстановление требуется время. В то же время глава МЭА подчеркнул, что если Ормузский пролив не будет полностью открыт и останется закрытым, цены на энергоносители вырастут. «И в этом нет вины какого-либо конкретного правительства. Международные энергетические рынки сталкиваются с трудностями — в Германии, Бангладеш, Бразилии, повсюду», — констатировал он.
Бироль указал, что «если Ормузский пролив останется закрытым навсегда, это создаст большие трудности для европейских и других экономик». «Мы будем ощущать последствия в течение многих месяцев, если не лет. Цены могут упасть, но этот опыт повлияет на мышление людей. Это станет тревожным сигналом, призывающим переосмыслить энергетические стратегии», — резюмировал глава МЭА.
Президент США Дональд Трамп 7 апреля объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы и Вашингтон рассматривает в качестве «рабочей основы» для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Среди них соблюдение принципа ненападения, контроль Ирана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории страны, отмена основных и вторичных санкций, выплата компенсации, вывод американских сил из региона. Трамп заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по Ирану не будут наноситься удары. Премьер-министр Пакистана, выступающего посредником между сторонами, Шахбаз Шариф пригласил их 10 апреля на переговоры. По данным государственного телевидения Ирана, они, как ожидается, будут прямыми.