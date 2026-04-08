Цена Brent замедлила снижение на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE замедлила снижение почти до 12%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика может быть отмечена на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива.
Так, по данным на 17:30 мск, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE снижалась на 14,44% — до $93,49 за баррель, а стоимость майского фьючерса нефти WTI снижалась на 16,58% — до $94,22 за баррель. По состоянию на 22:50 мск Brent замедлила снижение до $96,44 за баррель (-11,74%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года снижалась на 11,81%, до $96,36 за баррель.
Ранее в некоторых иранских СМИ публиковалась информация о том, что Ормузский пролив вновь фактически закрывается в связи с продолжением военных операций Израиля в Ливане. Однако администрация США утверждает, что сведения о закрытии Ираном Ормузского пролива не соответствуют действительности.
«Повторю, что ожидания и требования президента [США Дональда Трампа] заключаются в том, чтобы Ормузский пролив был вновь открыт немедленно — быстро и безопасным образом. Таковы его ожидания. До его сведения довели в частном порядке, что именно это имеет место, что эти публичные сообщения [об обратном] являются ложными», — сказала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.