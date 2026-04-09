Нацбанк заметно понизил курс доллара и повысил курс евро на 9 апреля

Нацбанк Беларуси уменьшил курс доллара и курс российского рубля и увеличил курс евро на 9 апреля, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал курсы валют на 9 апреля, четверг. В итоге, курс доллара и курс российского рубля понизились, а курс евро повысился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на четверг, 9 апреля, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9000 белорусского рубля, 1 евро — 3,3869 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7320 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, установленными на среду, 8 апреля, курс доллара и курс российского рубля стали ниже, а курс евро вырос в четверг, 9 апреля.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0193 белрубля, курс евро вырос на 0,0114 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0046 белрубля.

Между тем Нацбанк прокомментировал повышение цен на бензин и дизель в Беларуси.

Тем временем «Белджи» представит усовершенствованную модель авто, которое стало автомобилем года в Беларуси.

