В ОП напомнили, что продавец не вправе ограничивать число товаров в одни руки

Это касается также сделок с жильем или автомобилями, сообщил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Продавцы не могут вводить ограничения на количество товаров, приобретаемых одним покупателем. Это актуально даже для сделок с жильем или автомобилями, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«В российских законах нет правовых норм об ограничении количества товаров в одни руки. Магазин не может отказаться продать товар покупателю в необходимом ему количестве, если товар есть в наличии в магазине», — сказал эксперт.

В том числе, по словам Машарова, это «касается автодилеров при реализации машин и застройщиков при реализации квартир».

Как отметил юрист, розничные магазины «заключают с покупателями публичные договоры, обязывающие их продавать товары всем обратившимся по одинаковой цене».