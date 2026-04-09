В ОП напомнили, что продавец не вправе ограничивать число товаров в одни руки

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Продавцы не могут вводить ограничения на количество товаров, приобретаемых одним покупателем. Это актуально даже для сделок с жильем или автомобилями, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«В российских законах нет правовых норм об ограничении количества товаров в одни руки. Магазин не может отказаться продать товар покупателю в необходимом ему количестве, если товар есть в наличии в магазине», — сказал эксперт.
В том числе, по словам Машарова, это «касается автодилеров при реализации машин и застройщиков при реализации квартир».
Как отметил юрист, розничные магазины «заключают с покупателями публичные договоры, обязывающие их продавать товары всем обратившимся по одинаковой цене».