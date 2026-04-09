«Росгосстрах»: 22% россиян тратят на лекарства более 3 тыс. рублей в месяц

Эксперты также выяснили, что 69% россиян отмечают рост расходов на лекарства и медицинские изделия за последние пару лет. «Несмотря на то, что многие опрошенные указали на увеличение расходов на фармакологию, 38% заявили о том, что они незначительные. Порядка четверти (23%) не заметили изменений вовсе, 5% рассказали, что стали тратить немного меньше, а у 3% расходы сократились значительно. В то же время 31% назвал рост затрат на лекарства существенным», — говорится в материалах.