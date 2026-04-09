«Росгосстрах»: 22% россиян тратят на лекарства более 3 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин (22%) в среднем тратит на лекарства более 3 тыс. рублей в месяц, при этом 26% отдают за них от 500 до 1,5 тыс. рублей, а четверть граждан — от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса страховой компании «Росгосстрах жизнь»(есть в распоряжении ТАСС).
«В среднем ежемесячно россияне приобретают лекарства и медицинские товары на сумму не более 3 000 рублей. Чуть более четверти опрошенных (26%) отдают за них от 500 до 1 500 рублей в месяц, еще 25% — от 1 500 до 3 000 рублей. Каждый пятый (22%) — от 3 000 до 5 000 рублей, а 16% — свыше 5 000 рублей. Еще 11% респондентов укладываются в сумму до 500 рублей в месяц», — говорится в материалах.
По данным опроса, 35% респондентов покупают медицинские препараты один-два раза в месяц, еще 31% — только при возникновении острой необходимости. При этом 22% опрошенных покупают лекарства реже одного раза в месяц, а раз в неделю — 10% респондентов. В то же время 2% опрошенных заходят в аптеку почти ежедневно.
Эксперты также выяснили, что 69% россиян отмечают рост расходов на лекарства и медицинские изделия за последние пару лет. «Несмотря на то, что многие опрошенные указали на увеличение расходов на фармакологию, 38% заявили о том, что они незначительные. Порядка четверти (23%) не заметили изменений вовсе, 5% рассказали, что стали тратить немного меньше, а у 3% расходы сократились значительно. В то же время 31% назвал рост затрат на лекарства существенным», — говорится в материалах.
Опрос показал, что 52% респондентов с целью сэкономить на медикаментах регулярно пользуются дисконтными картами аптек или программами лояльности. При этом 31% опрошенных обращаются к таким программам редко, 6% пока не оформили карты, но хотели бы это сделать, а 11% респондентов сообщили, что не участвуют в программах лояльности.
В опросе приняли участие 1 200 россиян.