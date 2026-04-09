Приморских рыбаков хотят послать к дальним берегам

Росрыболовство рассматривает возможность создания консорциума для работы рыбаков в зонах иностранных государств на базе государственного АО «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания» (ДРУК), которое управляет переданными государству по иску Генпрокуратуры активами дальневосточных «крабовых королей» Олега Кана и Дмитрия Дремлюги, а также приморским рыбколхозом «Восток-1», сообщает ИА PrimaMedia.
Можно подумать о создании некоего консорциума для работы в иностранных зонах, в который бы, кроме ДРУК, входили бы коммерческие предприятия,
— заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на заседании коллегии ведомства 8 апреля 2026 года.
Отметим, что на фоне дорогих кредитных ресурсов и топлива дальневосточные рыбаки не проводят дальние экспедиции, предпочитая довить рыбу и краба у российских берегов.
В ходе Большой Африканской экспедиции, которая завершилась в этом году, были проведены масштабные научные исследования в водах шести стран, по итогам которых получены актуальные данные о запасах рыбы.
Приморский рыболовецкий колхоз «Восток-1» перешел под управление госкомпании.
Успешное предприятие ранее лишилось квот на вылов рыбы и краба.
«Между нашими компаниями уже закреплены доли квот на добычу в марокканской зоне. В ближайшее время начнется освоение как в водах Марокко, так и в водах Мавритании. Кроме того, по итогам проведенных переговоров перед нами открыты промысловые возможности в зоне Сьерра-Леоне. Считаю, что есть возможность осуществления промысла в водах еще нескольких государств. Для этого необходима активная позиция рыбаков. Локомотивом может выступить “Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания”. Здесь есть и мощности, и государственная поддержка», — пояснил Шестаков (цитаты по «Интерфаксу», 18+).
По данным Росрыболовства, в 2025 году в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 502,8 тыс. тонн рыбы и других биоресурсов, что на 1% больше, чем в 2024 году, в том числе в зонах иностранных государств — около 265 тыс. тонн.