Forbes назвал лучших работодателей для молодежи в России

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. «Авито», Альфа-банк и Т-Банк вошли в число лучших работодателей для молодежи в рейтинге Forbes 2026 года. Список опубликован на сайте издания.
Издание не присваивало им места, а распределило по четырем группам в зависимости от набранных баллов: «платина», «золото» и «серебро».
Так, в категорию «платина» вошли Coddy (76% молодых сотрудников в штате), коммуникационное агентство Didenok Team (58%), Т-банк (51%), «Авито» (35%) и Альфа-банк (23%).
В категории «золото» представлены агентство Open Group (100%), «Вкусно — и точка» (55%), IT-компания Кодтех (49%), VK (46%), Lamoda (46%) и digital-агентство Realweb (42%).
Категорию «серебра» между собой разделили медтех-компания «Моторика» (100%), компания связанная с недвижимостью O1 Properties (100%), агентства Go Influence (87%), Go Mobile (65%), сеть 12STOREEZ (63%), системный интегратор в ретейле «Автомакон» (45%) и «Спортмастер» (40%).
Также в списке в разных категориях представлены «Вымпелком» (36%), Ozon (35%), «Росатом» (31%), Совкомбанк (31%), «Сбер» (26%), СКБ Контур (23%), «Яндекс» (22%), «Магнит» (20%), ВТБ (19%), Х5 (15%), Газпромбанк (14%), «СИБУР Холдинг» (12%), НЛМК (9%), «Мегафон» (27%), МТС (20%), Сбермаркетинг (27%), S7 Group (15%) и ряд других компаний.
Рейтинг составлен на основе данных, раскрытых участниками прошлогоднего рейтинга лучших работодателей России по версии Forbes. Для сравнения компаний между собой издание использовало сведения из анкет к рейтингу 2025 года, а по крупным компаниям, не приславшим заполненные анкеты и не раскрывшим информацию, — данные из открытых источников, в том числе из отчетов об устойчивом развитии.
Ключевым по весу параметром стало отношение числа сотрудников 1998—2008 годов рождения в штате к общей численности персонала в 2024 году — на этот показатель приходилась треть итогового балла. Остальные баллы в равной степени распределялись между такими параметрами, как обучение, стажировки, стипендиальные программы, корпоративные магистратуры, программы корпоративного волонтерства, Evaluation, гибридная занятость, переработки, забота о ментальном здоровье, программы менторства и карьерные треки.