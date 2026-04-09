Хабаровск в тройке лидеров по проектам ГЧП в сфере благоустройства

Ранее гендиректор «Национального центра ГЧП» Андрей Самохин отмечал, что государственно-частное партнёрство активно развивается на Дальнем Востоке и в Арктике — каждый третий (29%) новый проект ГЧП в России в 2023—2024 годах стартовал именно в этом макрорегионе. Всего здесь реализуется 859 проектов ГЧП с общим объёмом законтрактованных инвестиций 758,5 млрд рублей, из них 538,9 млрд рублей — частные средства.