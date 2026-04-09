Хабаровск в тройке лидеров по проектам ГЧП в сфере благоустройства

Воронеж, Волгоград и Хабаровск занимают ведущие позиции по количеству проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП) в сфере благоустройства. По данным на 2025 год, в этих городах реализуются проекты на общую сумму 14,8 млрд рублей, из которых 85% составляют средства частных инвесторов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» (18+).
По информации главного управляющего директора ВЭБ.РФ и генерального директора Национального центра РАЗВИВАЙ.РФ Андрея Самохина, в городах наблюдается положительная динамика в благоустройстве. Увеличивается площадь зелёных территорий и уровень освещённости улиц. Бизнес активно участвует в этой работе, используя механизмы ГЧП.
В Воронеже реализуется пять проектов ГЧП, включая реконструкцию подземных переходов и благоустройство природной территории. Все инвестиции (более 250 млн рублей) поступают от частных инвесторов.
В Волгограде на принципах ГЧП реализуются два проекта: создание парка «Дружба: Волгоград — Баку» и Центрального парка культуры и отдыха — также финансируются на 100% частными инвесторами, с общим объёмом вложений 390 млн рублей.
В Хабаровске проекты по созданию парковой территории и арт-парка «Холм Амура» предусматривают вложения в размере 60 млн рублей, которые также обеспечиваются частными инвесторами.
Согласно обновлённым данным Индекса РАЗВИВАЙ.РФ, площадь озеленённых территорий в городах увеличилась с 63% до 68% за год.
Ранее гендиректор «Национального центра ГЧП» Андрей Самохин отмечал, что государственно-частное партнёрство активно развивается на Дальнем Востоке и в Арктике — каждый третий (29%) новый проект ГЧП в России в 2023—2024 годах стартовал именно в этом макрорегионе. Всего здесь реализуется 859 проектов ГЧП с общим объёмом законтрактованных инвестиций 758,5 млрд рублей, из них 538,9 млрд рублей — частные средства.
