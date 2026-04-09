Новые мощности ТЭЦ и ГРЭС дадут Приморью 700−800 МВт

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко анонсировал ввод в эксплуатацию первого блока Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС до конца 2026 года. Решение призвано сбалансировать энергопотребление региона, где пиковые нагрузки превышают 2,5 тыс. МВт, а собственная генерация пока составляет лишь 1,4 тыс. МВт.
Мощность новых объектов — 440 МВт у Артемовской ТЭЦ и 480 МВт у Партизанской ГРЭС. Их готовность, по словам главы региона, находится на уровне около 70%. Запуск запланирован на конец 2026 года. Дополнительно модернизация агрегатов Приморской ГРЭС добавит ещё порядка 300 МВт. В сумме — плюс 700−800 МВт к существующей генерации.
Текущее потребление электроэнергии в крае колеблется от 1,7 до 1,8 тыс. МВт. Однако зимой, в часы пиковых нагрузок, цифра превышает 2,5 тыс. МВт. Дефицит собственной генерации сейчас вынуждает опираться на перетоки из соседних регионов. Новые станции, пояснил Кожемяко, позволят сбалансировать систему именно в холодный сезон — самый энергоёмкий период.
Ключевую роль сыграют и построенные линии электропередачи на 500 кВ. Они дают возможность гибко перенаправлять электроэнергию как на север, так и на юг Приморья. Это снижает риски локальных отключений и повышает надёжность всей энергосистемы края. Без такой инфраструктуры новые мощности были бы эффективны лишь наполовину.
Ранее губернатор посещал Артемовскую ТЭЦ-2, чтобы лично оценить ход работ. Запуск двух станций — часть долгосрочной стратегии энергобезопасности региона. В отличие от европейских стран, которые сегодня ищут замену привычным поставщикам газа, Приморье делает ставку на собственную угольную и тепловую генерацию.