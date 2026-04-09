Режим повышенной готовности ввели на объектах «Дальполиметалла» из-за угрозы аварии

Губернатор Приморья Олег Кожемяко ввёл режим повышенной готовности на объектах горно-металлургического комплекса «Дальполиметалл», расположенных в Дальнегорском и Кавалеровском муниципальных округах региона. Именно на этих участках зафиксирована угроза возможной аварии при ведении горных работ. С соответствующим постановлением ознакомилось ИА PrimaMedia.
«В связи с высоким риском аварии на производственных опасных объектах ведения горных работ постановляю: ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в официальном документе.
Согласно постановлению, власти должны определить границы зон, в которых возможно возникновение чрезвычайной ситуации, — в пределах участков, принадлежащих акционерному обществу. Ответственным за организацию мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций назначен министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.
На данный момент официальные причины, вызвавшие угрозу аварии на объектах «Дальполиметалла», не уточняются. При этом известно, что предприятие находится в процедуре банкротства. Ранее Пятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о взыскании с горно-металлургического комплекса «Дальполиметалл» около 108,9 млн рублей долга за электроэнергию. Предприятие пыталось оспорить размер неустойки, ссылаясь на тяжёлое финансовое положение, однако жалоба удовлетворена так и не была.
Судебный спор стал очередным эпизодом в череде финансовых проблем одного из крупнейших российских производителей свинцового концентрата. Напомним, что в мае 2024 года губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что «Дальполиметалл» находится в сложном экономическом положении, не исключен вариант смены собственников. А в феврале 2025 года Арбитражный суд Приморского края по заявлению хабаровской компании «Амур Машинери энд Сервисес» начал процедуру банкротства в отношении предприятия, которая продолжается по сегодняшний день.
Сумма исковых требований — 6 млн 292 тыс. рублей, что совсем немного для крупной организации. Но есть данные, что общая сумма задолженности «Дальполиметалла» перед «Амур Машинери Энд Сервисес» превышает $286 млн, она подтверждена решениями судов по двум делам.