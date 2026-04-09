Режим повышенной готовности ввели на объектах «Дальполиметалла» из-за угрозы аварии

На данный момент официальные причины, вызвавшие угрозу аварии на объектах «Дальполиметалла», не уточняются. При этом известно, что предприятие находится в процедуре банкротства. Ранее Пятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о взыскании с горно-металлургического комплекса «Дальполиметалл» около 108,9 млн рублей долга за электроэнергию. Предприятие пыталось оспорить размер неустойки, ссылаясь на тяжёлое финансовое положение, однако жалоба удовлетворена так и не была.