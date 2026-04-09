Эксперт Ляшок рассказал о пенсионных баллах при среднем уровне зарплаты

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Примерно 4,1−4,3 пенсионных баллов можно заработать в течение года, получая среднюю зарплату по России. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.
«Пенсионная формула устроена таким образом, что получающий заработную плату на уровне среднего будет накапливать ежегодно примерно 4,1−4,3 коэффициентов», — сказал эксперт.
Чтобы получить пенсию в размере 30 тыс. рублей, понадобится примерно 31 год трудового стажа. По словам эксперта, если человек на протяжении всей жизни получал только белую зарплату, то добиться такой цифры несложно.
Согласно данным Росстата, средний размер зарплаты в России в январе 2026 года составил 103 612 рублей.