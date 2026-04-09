Половину стоимости жилья для сельских специалистов оплатит краевой бюджет: в Красноярске открыли прием заявок

КРАСНОЯРСК, 9 апреля, ФедералПресс. Красноярский край компенсирует агропредприятиям 50% затрат на строительство жилья для сотрудников — в 2026 году на эти цели выделено 77,1 млн рублей. Минсельхоз края открыл прием заявок на субсидию.

«Создание комфортных жилищных условий способствует созданию семей, закреплению специалистов на селе. Фонд служебного жилья в аграрном секторе — необходимая составляющая для повышения качества жизни в сельской территории», — отметил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.

Субсидию смогут получить сельхозпроизводители и агропромышленные предприятия, которые уже ввели в эксплуатацию жилые дома или квартиры для сотрудников — как для тех, кто уже живет и работает на селе, так и для специалистов, готовых переехать в сельскую местность. Жилье должно предоставляться по договорам найма.

Программа реализуется в рамках ведомственного проекта «Комплексное развитие сельских территорий» и направлена на решение одной из главных проблем отрасли — кадрового дефицита на селе. Документы принимают до 16 апреля включительно, второй отбор запланирован на сентябрь.

Ранее сообщалось о том, что красноярские компании из сектора АПК могут получить компенсацию за покупку сельхозтехники.

Фото: ФедералПресс / Вера Романескул.