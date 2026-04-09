Каждый пятый опрошенный россиянин планирует увеличить доход в 2026 году

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин (21%) планирует нарастить свой доход в 2026 году. Из них каждый шестой посчитает успехом увеличение заработка в полтора — два раза, а каждый десятый — не менее чем двукратный рост дохода, свидетельствуют данные опроса «Ренессанс страхования» (есть у ТАСС).
«Пятая часть (21%) россиян строят планы по увеличению дохода на текущий год. Из них каждый шестой посчитает успехом увеличение заработка в полтора — два раза, а каждый десятый — не менее чем двукратный прирост дохода. При этом две трети участников опроса рассматривают подработки в качестве одного из способов увеличить бюджет», — говорится в материалах.
Так, по данным опроса, 38% респондентов планируют устроиться на подработку в обозримом будущем, а 29% находятся в активном поиске подработки на данный момент. Эксперты выяснили, что самыми популярными форматами подработки оказались совмещение с новой профессией (25%) и работа курьером (22%). Еще 11% опрошенных хотели бы заниматься продажей товаров на маркетплейсах, а 6% предпочли бы подрабатывать в такси. При этом 17% респондентов признались, что уже подрабатывают, однако половина из них скрывают этот факт от своего основного работодателя.
«Три четверти (75%) всех участников опроса готовы покинуть основное место работы, если подработка начнет приносить больший доход. В частности, 36% сделают это сразу, как только дополнительный заработок станет выше основного, а 39% рассмотрят такую возможность, только если подработка начнет приносить более высокий и в то же время стабильный заработок», — отмечается в материалах.
Также опрос показал, что свыше половины (56%) россиян считают, что у них получится повысить заработок на желаемую сумму. При этом 64% среди опрошенных мужчин положительно оценивают свои возможности, в то время как среди опрошенных женщин этот показатель составляет 45%.
Среди опрошенных россиян, которые не планируют повышать доход в 2026 году, 41% чаще всего отказываются от этой цели из страха, что их усилия не принесут ощутимый результат, каждый пятый не располагает для этого свободным временем, 17% опасаются финансовых рисков, 16% считают стабильность заработка важнее, чем его рост, а каждый восьмой не видит доступных возможностей для увеличения дохода.
Опрос проведен методом онлайн-анкетирования среди 1 219 россиян старше 18 лет, проживающих в городах-миллионниках.