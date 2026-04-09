Каждый пятый опрошенный россиянин планирует увеличить доход в 2026 году

Так, по данным опроса, 38% респондентов планируют устроиться на подработку в обозримом будущем, а 29% находятся в активном поиске подработки на данный момент. Эксперты выяснили, что самыми популярными форматами подработки оказались совмещение с новой профессией (25%) и работа курьером (22%). Еще 11% опрошенных хотели бы заниматься продажей товаров на маркетплейсах, а 6% предпочли бы подрабатывать в такси. При этом 17% респондентов признались, что уже подрабатывают, однако половина из них скрывают этот факт от своего основного работодателя.