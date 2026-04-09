Кто такие перестраховщики из Приморья, которые зарабатывают больше всех в стране

«Самые высокие средние зарплаты в России в январе получали перестраховщики в Приморском крае — 1,9 миллиона рублей», — пишет РИА Новости.
Перестраховщики — это страховые компании. Они занимаются тем, что перенимают на себя часть рисков другого страховщика. Последним это нужно, чтобы сократить риски.
На втором месте по стране оказались жители Ингушетии, занятые на производстве автотранспорта. Им в среднем платят 836 тысяч рублей. Нефтяники с Сахалина на третьем месте — 747 тысяч в месяц.
В топ-10 также вошли сотрудники из Бурятии, которые оказывают вспомогательные услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения. В среднем в месяц они получают 684 тысячи рублей. Денежные посредники с Чукотки тоже попали в рейтинг: 650 тысяч рублей, как и сотрудники HR с Сахалина (637 тысяч), занятые в добыче газа сахалинцы (562 тысячи) и сотрудники компаний по подбору, аренде и лизингу оборудования из Бурятии (587 тысяч).
