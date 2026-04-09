Прибыль омского юрлица «Красное & Белое» устремилась к рекорду

Как обратил внимание «СуперОмск», в раскрытой на днях финансовой отчетности ООО «Альфа Омск» за 2025 год фигурирует показатель чистой прибыли на сумму порядка 800,6 миллиона рублей. По наблюдениям «СуперОмска», эта сумма является второй по величине с момента основания компании, выступающей в Омске юридическим лицом сети «Красное & Белое». В 2022 году в открытой отчетности ФНС фигурировала сумма примерно в 816 миллионов рублей, что остается рекордным показателем. Вместе с тем задекларированный в 2025-м объем выручки компании составил около 12,9 миллиарда рублей, оказавшись крупнейшим в истории компании.
Напомним, ООО «Альфа Омск» основано в июне 2012 года, ее единственным учредителем выступает ООО «Меркурий ритейл холдинг». С апреля 2019 года директором фирмы выступает Елена Орлова. Стоит отметить, что коммерческая структура в последние годы появлялась в перечне наиболее прибыльных. Так, по итогам 2022 года она оказалась на 6-м месте среди всех омских юрлиц с суммой свыше 475 миллионов рублей.
На конец 2025-го среднесписочная численность сотрудников составляла 1 121 человек, тогда как годом ранее — 1 214 человек.