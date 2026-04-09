Прибыль омского юрлица «Красное & Белое» устремилась к рекорду

Как обратил внимание «СуперОмск», в раскрытой на днях финансовой отчетности ООО «Альфа Омск» за 2025 год фигурирует показатель чистой прибыли на сумму порядка 800,6 миллиона рублей. По наблюдениям «СуперОмска», эта сумма является второй по величине с момента основания компании, выступающей в Омске юридическим лицом сети «Красное & Белое». В 2022 году в открытой отчетности ФНС фигурировала сумма примерно в 816 миллионов рублей, что остается рекордным показателем. Вместе с тем задекларированный в 2025-м объем выручки компании составил около 12,9 миллиарда рублей, оказавшись крупнейшим в истории компании.