В СФ назвали возможные ставки по ипотеке в ближайший год

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Условия по ипотеке в России в ближайшие 1−2 года станут более привлекательными для заемщиков. Это касается и процентной ставки по кредиту, такое мнение выразила ТАСС член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.
«Рынок входит в фазу нормализации, и в ближайшие 1−2 года условия для заемщиков будут только улучшаться. Важно подойти к этому моменту финансово подготовленными», — считает сенатор.
По словам Уваркиной, приобрести жилье при отсутствии льготных условий по ипотеке непросто, однако можно дождаться снижения ставки, копить или снимать, чем брать кредит под высокий процент. «Самое главное — не брать кредит под 20%, если это не вопрос жизни и смерти. Сейчас время на стороне тех, кто не торопится», — предостерегла она.
Работа над созданием условий для возвращения рыночной ипотеки ведется и направлена в первую очередь на последовательное снижение ключевой ставки, отметила парламентарий. Ставка, по ее словам, уже уменьшилась с пиковых значений, и, по прогнозам, «к концу 2026 года рыночные ипотечные ставки могут опуститься ниже 15%».
Тем, кто не подходит под льготные программы, сенатор посоветовала сосредоточиться на накоплении первоначального взноса. «Чем он больше, тем заемщик привлекательнее для банка. При ожидаемой рыночной ставке 15−17% во второй половине 2026 года наличие у семьи 30−50% стоимости квартиры станет ключевым преимуществом: банк сможет предложить более комфортную ставку», — отметила она.
Кроме того, Уваркина рассказала, что людям, желающим приобрести собственное жилье, можно рассмотреть и альтернативные варианты. «Пока цены на первичном рынке могут продолжать расти, вторичный рынок находится в стагнации — там можно найти объекты с дисконтом, особенно когда рыночные ставки начнут снижаться. Также рекомендую активнее присмотреться к индивидуальному жилищному строительству. Возведение собственного дома часто обходится дешевле покупки квартиры», — заключила сенатор.