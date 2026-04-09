Воды не хватает, долги растут: фермеры Жамбылской области в кризисе

Жамбылская область на 80% зависит от водных ресурсов из соседнего Кыргызстана. И перебои бывают из года в год. Вот и в этом году ситуация с поливом будет непростой. По крайней мере, так говорят водники, которые заявляют, что собранной за зиму воды хватит не всем. Особенно тем, чьи поля дальше от источника — а это как раз те, кто выращивает кукурузу и люцерну.