«Ведомости»: Минэкономразвития предложило закрепить цену товара на маркетплейсах

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития направило в администрацию президента и участникам рынка обновленный проект добровольного меморандума цифровых платформ, в котором предлагается закрепить обязательство по единой цене товара на маркетплейсах, а также расширить круг участников документа за счет традиционного ритейла и банков. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на дополненную редакцию документа.
По данным издания, министерство предлагает зафиксировать, что цена товара, работы или услуги не должна зависеть от способа оплаты и других условий. В документе также прописаны принципы, по которым цена не должна увеличиваться при переходе к оформлению заказа, скрываться визуально или вводить покупателя в заблуждение, а условия ее предоставления должны раскрываться в доступной и однозначной форме.
Кроме того, ведомство предложило расширить число потенциальных участников меморандума до 10. Критериями участия названы годовой оборот свыше 500 млрд рублей и более 15 млн активных пользователей. Под эти параметры, помимо Wildberries, Ozon и «Яндекса», подпадают X5 Group, «Магнит», «Лента», а также Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ, отмечает газета.
Как пишет издание, в новой редакции меморандума также предлагается дать продавцу техническую возможность отказаться от скидок без риска санкций со стороны платформы, включая ограничение доступа к личному кабинету, снижение рейтинга или ухудшение позиций в выдаче. Помимо этого, предлагается закрепить правила возврата товаров, в том числе с фото- и видеофиксацией при передаче заказа для урегулирования возможных споров.
Еще одно положение касается недискриминационных условий для российских продавцов. Так, комиссия и стоимость услуг для них не должны быть выше, чем для иностранных партнеров. Также предполагается обеспечить равный и публичный доступ к программам стимулирования спроса, в том числе для банков и торговых сетей.