Контур: спрос на муку и красители для яиц упал почти на треть перед Пасхой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Спрос на муку и красители для яиц в России перед Пасхой снизился на 33% в 2026 году по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в исследовании Контура, с которым ознакомился ТАСС.
Аналитики Контура изучили около 5 млн чеков на продукты, которые традиционно приобретают на пасхальной неделе, чтобы оценить спрос и колебание цен в 2026 году по сравнению с 2025 годом. «Наблюдается снижение покупательского спроса в России на муку — на 33% и красители для яиц — на 32%. Также реже к Пасхе россияне стали покупать молоко, сахар и сметану: продажи этих товаров сократились на 27%, 25% и 21% соответственно», — говорится в исследовании.
Отмечается, что сильнее всего по регионам России спрос на муку снизился в Ростовской области — на 33%, Краснодарском крае — на 23% и Пермском крае — на 22%, тогда как в Свердловской области, напротив, этот показатель вырос на 16%. Самое заметное снижение покупательского спроса на красители для яиц зафиксировано в Краснодарском крае — на 35%. Вместе с тем в Москве и Московской области продажи этой категории товаров выросли на 30%, а в Ростовской области — на 37%.
При этом эксперты отмечают, что такжена 28% увеличились продажи посыпки, на 10% — яиц, а изюма — на 4%, тогда как спрос на куличи в среднем по России не изменился.