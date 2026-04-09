Контур: продукты для пасхальных куличей подорожали более чем на 8% за год

Аналитики Контура изучили около 5 млн чеков на продукты, которые традиционно приобретают на пасхальной неделе, чтобы оценить спрос и колебание цен в 2026 году по сравнению с 2025 годом. «В этом году по сравнению с 2025 цены подросли практически на все представленные товары, в среднем на 8,3%, исключение составили только дрожжи и мука. Наиболее заметный рост цен отмечен у яиц (30,1%), красителей для яиц (24,7%), куличей (18,9%) и изюма (12,3%). Скорее всего, причина — сезонность и подготовка к празднику», — сказано в исследовании.