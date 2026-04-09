Биометрия вместо паспорта на железной дороге: пассажирам открыли посадку на поезда

В России запущен пилотный режим посадки в поезда по биометрическим данным, сообщает вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Новая схема действует на отдельных маршрутах с отправлением из Москвы.

По его словам, технология позволяет подтверждать личность без предъявления документов на начальных станциях поездов, следующих в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. При этом на текущем этапе пассажирам все равно необходимо иметь при себе бумажный паспорт.

Решение внедрено на базе государственной биометрической системы и применяется в рамках тестирования. Доступ к сервису ограничен и действует в пилотном формате.

Разработка входит в более широкий комплекс цифровых услуг, предусматривающих использование биометрии в различных сферах. В частности, технология может применяться при заселении в гостиницы, получении услуг в многофункциональных центрах, подтверждении возраста и прохождении предполетных процедур.

Читайте также: 16 запусков и база на Луне: в РАН раскрыли задачи космического проекта.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
