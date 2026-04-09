Биометрия вместо паспорта на железной дороге: пассажирам открыли посадку на поезда

В России запущен пилотный режим посадки в поезда по биометрическим данным, сообщает вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Новая схема действует на отдельных маршрутах с отправлением из Москвы.
По его словам, технология позволяет подтверждать личность без предъявления документов на начальных станциях поездов, следующих в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. При этом на текущем этапе пассажирам все равно необходимо иметь при себе бумажный паспорт.
Решение внедрено на базе государственной биометрической системы и применяется в рамках тестирования. Доступ к сервису ограничен и действует в пилотном формате.
Разработка входит в более широкий комплекс цифровых услуг, предусматривающих использование биометрии в различных сферах. В частности, технология может применяться при заселении в гостиницы, получении услуг в многофункциональных центрах, подтверждении возраста и прохождении предполетных процедур.
