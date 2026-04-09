SCAT вывела на линии два новых самолета

Казахстанские авиакомпании продолжают обновлять флот и расширять возможности для пассажиров.

Источник: DKNews.kz

Новые воздушные суда начали выполнять регулярные рейсы

Два новых лайнера Boeing 737 MAX 8 пополнили флот авиакомпании SCAT и приступили к выполнению регулярных рейсов. Самолеты задействованы на направлении Шымкент — Астана — Шымкент, связывающем юг и столицу страны.

Значимое событие для отрасли

Поступление двух новых воздушных судов стало заметным событием для авиационной отрасли Казахстана. Это шаг к модернизации авиапарка и повышению качества перевозок.

Преимущества обновления флота

Обновление флота позволяет:

  • Повышать комфорт пассажиров.

  • Увеличивать частоту рейсов.

  • Снижать эксплуатационные расходы.

  • Улучшать экологические показатели.

Планы по расширению авиапарка

До конца текущего года общее количество воздушных судов казахстанских авиакомпаний планируется довести до 118. Министерство транспорта отмечает, что работа ведется системно и охватывает несколько направлений:

  • Расширение парка самолетов.

  • Развитие маршрутной сети.

  • Повышение доступности авиаперевозок.

  • Усиление конкуренции на рынке.

  • Обеспечение высокого уровня безопасности.

Курс на доступность и качество

Расширение флота влияет на рынок авиаперевозок. Чем больше современных самолетов, тем выше гибкость авиакомпаний и шире выбор для пассажиров. Новые поставки позволят:

  • Открывать дополнительные направления.

  • Увеличивать количество рейсов на популярных маршрутах.

  • Предлагать более удобное расписание.

В результате авиаперевозки внутри страны становятся более доступными и комфортными.