SCAT вывела на линии два новых самолета

Новые воздушные суда начали выполнять регулярные рейсы
Значимое событие для отрасли
Поступление двух новых воздушных судов стало заметным событием для авиационной отрасли Казахстана. Это шаг к модернизации авиапарка и повышению качества перевозок.
Преимущества обновления флота
Обновление флота позволяет:
Повышать комфорт пассажиров.
Увеличивать частоту рейсов.
Снижать эксплуатационные расходы.
Улучшать экологические показатели.
Планы по расширению авиапарка
До конца текущего года общее количество воздушных судов казахстанских авиакомпаний планируется довести до 118. Министерство транспорта отмечает, что работа ведется системно и охватывает несколько направлений:
Расширение парка самолетов.
Развитие маршрутной сети.
Повышение доступности авиаперевозок.
Усиление конкуренции на рынке.
Обеспечение высокого уровня безопасности.
Курс на доступность и качество
Расширение флота влияет на рынок авиаперевозок. Чем больше современных самолетов, тем выше гибкость авиакомпаний и шире выбор для пассажиров. Новые поставки позволят:
Открывать дополнительные направления.
Увеличивать количество рейсов на популярных маршрутах.
Предлагать более удобное расписание.
В результате авиаперевозки внутри страны становятся более доступными и комфортными.