В Астане не спешат отключать тепло: решение примут по погоде

С наступлением апреля и постепенным потеплением в столице Казахстана традиционно усиливается интерес к срокам завершения отопительного сезона.

Источник: DKNews.kz

Когда в Астане отключат тепло?

Жители Астаны все чаще задаются вопросом: когда в домах отключат тепло? Этот вопрос волнует многих, и ответ на него зависит от ряда факторов.

Решение не привязано к календарю

В АО «Астана-Теплотранзит» объясняют, что завершение отопительного сезона не зависит от конкретной даты. Решение принимается на основе следующих факторов:

  • Установленные нормативные требования;

  • Фактические погодные условия;

  • Среднесуточная температура воздуха.

Информация о температуре формируется на основе данных РГП «Казгидромет».

Кто принимает окончательное решение?

Решение об отключении отопления принимается местными исполнительными органами. До этого момента теплоснабжение продолжается в штатном режиме с соблюдением температурных параметров и контролем гидравлических режимов.

Стабильность и контроль

АО «Астана-Теплотранзит» подчеркивает, что система работает стабильно и находится под постоянным контролем. Все технологические процессы контролируются, и подача тепла будет продолжаться до принятия официального решения уполномоченными органами.

Комфорт и безопасность

Основной задачей является обеспечение комфортных условий и поддержание безопасной температуры в домах. Преждевременное отключение отопления может создать риски для жителей, особенно при возможных колебаниях температуры.

Таким образом, отключение отопления в Астане будет зависеть от устойчивого потепления, а не от календарной даты.