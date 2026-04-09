В Астане не спешат отключать тепло: решение примут по погоде

Когда в Астане отключат тепло?
Жители Астаны все чаще задаются вопросом: когда в домах отключат тепло? Этот вопрос волнует многих, и ответ на него зависит от ряда факторов.
Решение не привязано к календарю
В АО «Астана-Теплотранзит» объясняют, что завершение отопительного сезона не зависит от конкретной даты. Решение принимается на основе следующих факторов:
Установленные нормативные требования;
Фактические погодные условия;
Среднесуточная температура воздуха.
Информация о температуре формируется на основе данных РГП «Казгидромет».
Кто принимает окончательное решение?
Решение об отключении отопления принимается местными исполнительными органами. До этого момента теплоснабжение продолжается в штатном режиме с соблюдением температурных параметров и контролем гидравлических режимов.
Стабильность и контроль
АО «Астана-Теплотранзит» подчеркивает, что система работает стабильно и находится под постоянным контролем. Все технологические процессы контролируются, и подача тепла будет продолжаться до принятия официального решения уполномоченными органами.
Комфорт и безопасность
Основной задачей является обеспечение комфортных условий и поддержание безопасной температуры в домах. Преждевременное отключение отопления может создать риски для жителей, особенно при возможных колебаниях температуры.
Таким образом, отключение отопления в Астане будет зависеть от устойчивого потепления, а не от календарной даты.