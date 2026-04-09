Эксперт Масликов прогнозирует рост цены золота до $5 350 за унцию к концу года

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов сохраняет прогноз по средней цене золота на 2026 год на уровне $5 000 за унцию. При этом он допускает, что в случае роста макроэкономических и инфляционных рисков цена в течение года может в моменте превышать $5 500, а на среднесрочном горизонте (два — три года) — подняться выше $6 000 за унцию. По оценке Красноженова, золото остается уникальным ликвидным активом для хеджирования рисков со среднедневным объемом торгов более $200 млрд. Эксперт подчеркнул, что в начале 2026 года официально раскрываемые запасы золота мировых ЦБ в долларовом эквиваленте впервые превысили позиции регуляторов в казначейских обязательствах США.