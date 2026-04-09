Эксперт Масликов прогнозирует рост цены золота до $5 350 за унцию к концу года

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Стоимость золота к концу 2026 года может достичь отметки в $5 350 за унцию на фоне сохранения глобальной геополитической нестабильности и выхода актива из фазы затяжной коррекции. Такое мнение ТАСС выразил аналитик «БКС мир инвестиций» Николай Масликов.
«Наш прогноз на конец 2026 года по золоту — 5300 — 5 350 долл./унция. Мы полагаем, что после стабилизации цен на нефть и снижения вероятности глобальной рецессии золото может выйти из затяжной коррекции на фоне сохраняющейся геополитической нестабильности, за ним будут следовать и другие драгоценные металлы, но им характерна более высокая волатильность», — сказал он.
Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов сохраняет прогноз по средней цене золота на 2026 год на уровне $5 000 за унцию. При этом он допускает, что в случае роста макроэкономических и инфляционных рисков цена в течение года может в моменте превышать $5 500, а на среднесрочном горизонте (два — три года) — подняться выше $6 000 за унцию. По оценке Красноженова, золото остается уникальным ликвидным активом для хеджирования рисков со среднедневным объемом торгов более $200 млрд. Эксперт подчеркнул, что в начале 2026 года официально раскрываемые запасы золота мировых ЦБ в долларовом эквиваленте впервые превысили позиции регуляторов в казначейских обязательствах США.
«Последняя эскалация геополитических рисков на Ближнем Востоке показала, что казначейские обязательства США перестали быть “защитной гаванью” для инвесторов. Доходности казначейских обязательств США выросли, что ведет к росту стоимости обслуживания долга американским правительством, в то время как рост государственного долга продолжается», — пояснил Красноженов. Он добавил, что спрос на американские гособлигации со стороны стран Персидского залива оказался «значительно подорван» на фоне снижения экспорта нефти и перехода к торговле углеводородами в национальных валютах.
Помимо этого, поддержку ценам оказывает и ограниченное предложение: ежегодное производство драгметалла в мире не превышает 2% от накопленных объемов в мировой экономике. На этом фоне крупнейшие ЦБ, включая Народный банк Китая, продолжают наращивать золотые запасы.
По словам Красноженова, дополнительным драйвером выступает спрос со стороны ювелирной промышленности и физических лиц. «Покупку ювелирных украшений в Индии и Китае можно также рассматривать как инвестиции в золото со стороны физических лиц», — добавил он.