Угольщики СУЭК-Красноярск присоединились к мероприятиям Всероссийской Недели космоса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии Дня космонавтики и 65-летия со дня первого полёта человека в космос в России проходит Неделя космоса.
Она стала первой в истории страны и будет проводиться ежегодно с 6 по 12 апреля, указ об этом подписал Президент России Владимир Путин. В её рамках по всей стране запланированы научные форумы, просветительские марафоны, тематические уроки и акции.
Одной из ключевых площадок Недели стал Красноярский край. Чествуя сотрудников предприятий космической отрасли, глава региона Михаил Котюков отметил: «Мы гордимся, что две трети орбитальной отечественной группировки спутников произведено у нас. Они стали настоящим цифровым поясом, космическим эквивалентом Транссибирской магистрали, который объединяет страну».
Присоединились к мероприятиям Недели космоса и угольщики СУЭК-Красноярск, сделав акцент на семейном и детском творчестве.
На Бородинском разрезе имени М. И. Щадова проходит конкурс детского рисунка «Уголь и звёзды: две стихии». Юным художникам предложили пофантазировать как, например, провести параллели между Гагариным, первопроходцем космоса и шахтёром — первопроходцем земли, или представить, как гигантские БелАЗы и экскаваторы могли бы работать на Луне или Марсе, а уголь превратился бы в звёздное топливо для ракет. Помимо этого, организаторы оставили и свободную тему «Космос глазами детей», чтобы каждый мог выразить свои мечты о далёких мирах. «Я ещё с детского сада увлекаюсь всем, что связано с космосом, — признается одиннадцатилетняя бородинка Ульяна Яковлева. — Когда мама рассказал мне про конкурс рисунков, я представила как наши горные экскаваторы помогают на других планетах добывать полезные ископаемые. Было интересно пофантазировать на такую тему».
Выставка творческих работ «От угольного сердца — к звёздному небу» открылась на Назаровском разрезе, где конкурс приурочили также к 75-летию предприятия. В рисунках, макетах новых планет и угольного разреза конкурсанты совместили две тематики — индустриальную мощь родного предприятия и космическую бесконечность. Уникальным экспонатом выставки стала фотография Назаровского разреза, сделанная с борта МКС и подаренная угольщикам нашим земляком, — космонавтом Кириллом Песковым, что стало для горняков не только сюрпризом, но и знаком глубокой связи двух, на первый взгляд, разных миров.
«Мы подумали: а что может быть масштабнее, чем соединить историю предприятия с историей космоса? Так родилась наша выставка. Глядя на работы участников, понимаешь, что 75 лет мы даём стране уголь, а 65 лет назад страна открыла дорогу к звёздам. И в том, и в другом — значимый для всей страны подвиг. Особенно трогательно, что наши сотрудники и их дети рисуют горную технику на других планетах, будто продолжение нашего труда неизбежно уходит в космос. А снимок от Кирилла Пескова, где наш разрез виден с орбиты, как рукопожатие через небо. В год 75-летия такой подарок бесценен», — поделилась организатор конкурса, ведущий специалист отдела по персоналу и социальным вопросам Назаровского разреза Наталья Зима.
Итоги конкурсов на предприятиях будут подведены в нескольких возрастных группах, все участники получат грамоты и приятные презенты. Но самое главное, по мнению организаторов, что творческие работы ещё раз всем напомнили: и космос, и земные недра требуют от человека смелости, труда и веры в свою мечту.