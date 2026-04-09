В Ангарске создадут современный центр переработки ТКО

По словам главы региона Игоря Кобзева, проект прошел государственную экологическую экспертизу и Главгосэкспертизу.

ИРКУТСК, 9 апреля. /ТАСС/. Современный технологический центр по переработке отходов, не имеющий аналогов в Сибири и на Дальнем Востоке, создадут в городе Ангарск Иркутской области. Об этом сообщил в Max губернатор региона Игорь Кобзев.

«Создание одного из важнейших в Иркутской области объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами — современного технологического центра в Ангарске — обсудили на встрече с управляющим партнером АО “Национальный экологический оператор” Вадимом Дмитриевичем Логуновым. Он презентовал проект современного экокластера. На сегодняшний день проект не имеет аналогов в Сибири и на Дальнем Востоке. По уровню технологичности обещает стать одним из самых современных в России», — написал он.

По словам главы региона, проект прошел государственную экологическую экспертизу и Главгосэкспертизу, получены положительные заключения. Строительство первой очереди центра начнется в апреле. Сроки окончания работ пока не сообщаются.

Центр сможет перерабатывать 405 тыс. тонн отходов, при этом около 30% ТКО станут сырьем для вторичной переработки.