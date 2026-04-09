Эксперты сообщили о снижении интереса к дауншифтингу в России за четыре года

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Интерес к дауншифтингу в России заметно просел с 2022 года, он трансформировался в формат длинного отпуска или зимовки, сообщили ТАСС эксперты.
Дауншифтинг — практика, при которой человек сдает в аренду свою квартиру, получает доход и живет за счет него в другой стране или городе.
«Дауншифтинг в формате “сдал квартиру в Москве — живешь на эти деньги у моря” заметно просел после 2022 года. Ограничения на перелеты, сложности с переводами и налогами резко усложнили схему. Поток в Юго-Восточную Азию сократился, но сама модель не исчезла — она сменила географию и механику», — рассказала ТАСС инвестор, эксперт по российской и зарубежной недвижимости Юлия Щукина.
Она отметила сдвиг в сторону стран с простым въездом и понятной бытовой инфраструктурой. «Чаще выбирают Грузию, Армению, Турцию, реже — Казахстан и Узбекистан. Там открывают счета, арендуют жилье по цене от 40 тыс. рублей за однокомнатную в Тбилиси, продолжают сдавать российскую недвижимость. Управление квартирой передают агентам или подключают доверительное управление. Владелец контролирует поток платежей удаленно, решает вопросы через доверенных лиц», — отметила эксперт.
По ее словам, доля таких историй на рынке аренды остается небольшой. Сегмент в принципе непрозрачный: значительная часть сделок проходит вне официальной отчетности. Поэтому динамику по дауншифтингу считают косвенно — по сопутствующим признакам. Например, в 2025 году спрос на покупку жилья в Москве со стороны приезжих просел более чем на 40%.
Длинная зимовка.
Дауншифтинг в Египте раньше держался на простой модели: квартира в России приносит аренду, этих денег хватает на приличную жизнь на берегах Красного моря, рассказала ТАСС руководитель отдела по работе с клиентами агентства недвижимости «ИнХургада» Анастасия Болотова. В Хургаде или Дахабе бюджет в 200−350 евро в месяц закрывал базовые расходы, и эта схема работала годами.
«Сейчас картина другая. Поток из России растет — за 2025 год страну посетили около 2 млн человек, и спрос продолжает увеличиваться. Но это туристы. Люди приезжают на одну-две недели или на сезон, снимают жилье, пользуются “все включено” и возвращаются. В повестке нет массовых историй про переезд и жизнь за счет аренды из России», — отметила она.
Ограничение задает визовый режим. Без визы в Египте можно находиться до 90 дней, дальше — продление на месяц или полгода, объяснила Болотова. Для долгой жизни нужен статус резидента через инвестиции от 100 тыс. долларов. Это уже другой уровень входа: покупка недвижимости или участие в бизнесе, оформление занимает до года. Для классического дауншифтинга такая схема не подходит.
«В результате поведение изменилось. Вместо “переехал и живу” — формат длинного отпуска или зимовки. Часть людей тестирует страну короткими заездами, часть держит Египет как сезонное направление. Сам рынок подстроился: спрос сместился в сторону краткосрочной аренды, которую активно разбирают туристы», — заключила Болотова.