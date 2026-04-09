В РФ создали микронакопитель энергии для работы в экстремальных условиях

ТОМСК, 9 апреля. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Китая создали микронакопитель энергии для работы в экстремальных условиях. Устройство медленнее замерзает на холоде и дольше не высыхает на жаре, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Химики ТПУ совместно с коллегами из Китая создали микросуперконденсатор, способный работать в широком диапазоне температур — от −30 до +80 градусов Цельсия — и при этом стабильно сохранять более 75,5% емкости заряда. В будущем технология ученых может лечь в основу создания эффективных гибких устройств хранения энергии для работы в экстремальных условиях», — сообщили в вузе.
Микроконденсаторы считаются самыми перспективными миниатюрными устройствами для хранения энергии. Они обладают высокой мощностью и циклической стабильностью, а также способны быстро заряжаться. Однако у современных гибких аккумуляторов есть серьезный недостаток: они перестают работать в экстремальных условиях — на холоде их электролиты замерзают, а на жаре высыхают.
Ученые разработали новый гибкий микроконденсатор. Он состоит из дисульфида молибдена, нанесенного на оксид графена, и гидрогелевого электролита. В качестве последнего выступает полиакриламид и трегалоза (природный сахар) с добавлением хлорида лития. Они одновременно предотвращают образование льда при отрицательных температурах и замедляют испарение влаги при нагреве.
«К современной носимой электронике сегодня предъявляются серьезные требования: она должна не только обладать высоким объемом энергии, но и быть гибкой, легкой, выдерживать перемену температур и движение тела. Наша технология обеспечивает высокую удельную емкость и долговечность, но при этом состоит из недорогих материалов, что делает ее потенциально перспективной для серийного производства», — отметил профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Рауль Родригес.
Устройство обладает объемной плотностью энергии до 15,0 МВтч на кубический сантиметр. Тесты показали, что оно сохраняет свою емкость даже после 8 тыс. циклов. Технология подходит для применения в носимой электронике, медицинских мониторах и миниатюрных системах бесперебойного питания. В дальнейшем специалисты собираются улучшить материалы электродов и состав гидрогеля, чтобы повысить плотность энергии и срок службы микроконденсатора. В исследовании участвовали ученые научной группы TERS-Team Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ и Университет электронных наук и технологий Китая. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Journal of Power Sources.