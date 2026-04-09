В РФ создали микронакопитель энергии для работы в экстремальных условиях

Устройство обладает объемной плотностью энергии до 15,0 МВтч на кубический сантиметр. Тесты показали, что оно сохраняет свою емкость даже после 8 тыс. циклов. Технология подходит для применения в носимой электронике, медицинских мониторах и миниатюрных системах бесперебойного питания. В дальнейшем специалисты собираются улучшить материалы электродов и состав гидрогеля, чтобы повысить плотность энергии и срок службы микроконденсатора. В исследовании участвовали ученые научной группы TERS-Team Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ и Университет электронных наук и технологий Китая. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Journal of Power Sources.