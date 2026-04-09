В ГД рассказали, смогут ли банки открывать счета новым клиентам по видеосвязи

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Возможность открытия счета в банке по видеосвязи — появление дополнительного законного маршрута для стартовой идентификации нового клиента, это реальный шанс для жителей удаленных территорий, пожилых и маломобильных граждан, соответствующий пилотный проект с участием нескольких банков может быть запущен к концу 2026 года, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
«В России формируется правовая основа для того, чтобы банки могли идентифицировать нового клиента и открыть ему первый счет дистанционно, через защищённый сеанс видеосвязи. Федеральный закон уже допустил создание экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которого кредитные организации получат такую возможность. Сам механизм ЭПР регулируется Федеральным законом от 31.07.2020 № 258-ФЗ. Сейчас режим проходит согласование с ФСБ, Росфинмониторингом, Минфином и Минцифры, а рынок ожидает одобрения в первой половине 2026 года и запуска пилота с участием нескольких банков к концу года», — указал он.
У банков уже есть контур удалённой идентификации через Единую биометрическую систему на базе 572-ФЗ и Указания Банка России № 6801-У, отметил депутат. «Однако для входа в этот контур клиенту всё равно нужно хотя бы один раз лично прийти в отделение или МФЦ и сдать биометрию. Новый режим с видеосвязью снимает именно это ограничение. Человек оставляет заявку, подключается к защищённому видеосеансу, показывает документ, подтверждает данные, а банк в реальном времени проводит идентификацию и все проверки по антиотмывочному законодательству. Если качество связи плохое или возникают сомнения в подлинности документа и личности, процедура прерывается. Обсуждается также обязательное использование только отечественных систем видео-конференц-связи, отвечающих требованиям защиты данных», — пояснил Говырин.
Практический результат для граждан понятен: жители удалённых территорий, пожилые и маломобильные люди получат реальную возможность открыть счёт в новом банке без поездки в отделение, разъяснил парламентарий. «Это совпадает с целями, которые сам Банк России обозначает для цифровизации финансовых услуг. При этом речь пока идёт не об отмене действующих проверок, а о появлении дополнительного законного маршрута для стартовой идентификации нового клиента там, где сегодня требуется очный визит», — считает Говырин.