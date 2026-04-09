Муниципальный долг Братска уже превышает 2,2 миллиарда рублей

В структуре муниципального долга по-прежнему основную долю занимают кредиты, которые были набраны в коммерческих банках. На них приходится 2,135 миллиарда рублей (почти 94%). На бюджетные кредиты с низкой процентной ставкой приходится 139,5 миллионов рублей (чуть более 6%).
В долговой книге Братска указано, что увеличение муниципального долга произошло за счет привлечения 100 миллионов рублей в рамках кредитного договора со «Сбербанком», который был заключен в марте текущего года. По этому же договору финансовая организация предоставит городу еще 200 миллионов рублей.
Всего же с начала года власти Братска привлекли в виде коммерческих кредитов 600 миллионов рублей. Погасили 205 миллионов, и еще 79,5 миллионов рублей выплатили по процентам за пользование заемными средствами.
В настоящее время у администрации Братска 14 действующих муниципальных контрактов с банками о предоставлении займов. Самый ранний из таких контрактов датируется сентябрем 2023 года.
Ранее сообщалось, что в начале апреля администрация Братска заключила два муниципальных контракта с банком «ВТБ» на предоставление в долг еще полмиллиарда рублей.