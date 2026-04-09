В Красноярский край ввезли более 30 тысяч тонн импортной продукции с начала года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первом квартале 2026 года в Красноярский край ввезли более 31,8 тыс. тонн растительной продукции.
Основной объем — свыше 29 тысяч тонн — поступил автотранспортом через «Агротерминал-Таможня», тогда как годом ранее этот показатель составлял 19 тысяч тонн.
За три месяца в регион ввезли 16 тысяч тонн фруктов и 14,8 тысяч тонн овощей, а также около 1 тысячи тонн солода, 45 тонн сухофруктов и 2,9 тонны мяты. Кроме того, поставлено более 72 тысяч срезов цветов.
Основные страны-импортеры: Китай, Узбекистан, Казахстан, Туркмения, Таджикистан, Беларусь и Армения.
С начала года специалисты выявили 76 случаев заражения карантинными объектами. Более 180 тонн продукции направили на обеззараживание, сообщили в Управлении Россельхознадзора по краю.