Операционную систему смартфона «Р-Фон» будут внедрять в другие гаджеты

Первым смартфоном на «РОСА Мобайл», исключая «Р-Фон» и доступным заказчикам, стал MIG A65 от российской компании Mobile Inform Group, который позиционируется как корпоративный защищенный смартфон. Эта компания указывает Android 14 (2023) как его базовую ОС. В октябре 2025 года компания «Ред софт» также сообщала, что адаптировала свою систему «Ред ОС М» под MIG A65, а также что смартфон в ее комплектации уже доступен корпоративным пользователям.