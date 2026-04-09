Операционную систему смартфона «Р-Фон» будут внедрять в другие гаджеты

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Компания НТЦ ИТ РОСА, которая была одним из разработчиков российского смартфона «Р-Фон», решила расширять базовую для него операционку «РОСА Мобайл» на другие устройства, сообщили ТАСС в ее пресс-службе.
«РОСА Мобайл» — операционная система для мобильных устройств, выстроенная на Linux. В ней есть свой маркет приложений, почта, мессенджер, система учетных записей и так далее. Она и работающий на ней «Р-Фон» были показаны в декабре 2023 года.
Генеральный директор компании Олег Карпицкий назвал расширение ОС на другие гаджеты «стратегическим шагом». Цель, по его словам, в том, чтобы сформировать полноценную экосистему безопасных мобильных решений.
Первым смартфоном на «РОСА Мобайл», исключая «Р-Фон» и доступным заказчикам, стал MIG A65 от российской компании Mobile Inform Group, который позиционируется как корпоративный защищенный смартфон. Эта компания указывает Android 14 (2023) как его базовую ОС. В октябре 2025 года компания «Ред софт» также сообщала, что адаптировала свою систему «Ред ОС М» под MIG A65, а также что смартфон в ее комплектации уже доступен корпоративным пользователям.