Минпромторг назвал товары, которые первыми появятся на «российской полке»

Косметику, бытовую химию и парфюмерию, как ожидается, граждане страны увидят первыми на так называемых «российских полках». Об этом в интервью РИА Новости сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.
«Мы уверены, что пилотными категориями могут и должны стать товары, которые относятся к косметической отрасли, бытовой химии, парфюмерии. Мы все уже полюбили эти товары, могу даже сказать это на опыте моей семьи, близких», — отметил собеседник агентства.
Что же касается российской косметической продукции, добавил Чекушов, то она очень разная и представлена практически во всех потребительских сегментах.
Закон о «российской полке» появился в 2025 году. Сообщалось, что документ обяжет устанавливать минимальную квоту на российские товары в магазинах торговых сетей. Предполагалось, что нормативный акт может вступить в силу с марта 2026 года.
При этом еще в 2024 году глава Минпромторга России Антон Алиханов отмечал, что создание «российской полки» товаров в магазинах начнут с бытовой химии и косметики. Чиновник подчеркивал, что это наши флагманы в потребительских товарах, а сама отрасль наукоемкая и «подтягивает» многие смежные отрасли.
При этом не все предприниматели в России обрадовались новому закону. Так, в прошлом году члены межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС) и семь объединений производителей и поставщиков продуктов питания обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отказаться от проекта закона о «российской полке», который, по их мнению, ущемляет интересы иностранных компаний, локализовавших в России свои товары.
В этих условиях в нашей стране стартовала масштабная акция «Сделано в России», направленной на продвижение отечественных товаров и брендов. Соответствующая информация о продукции, выпущенной в нашей стране, появится на полках магазинов и на торговых онлайн-площадках.
При этом еще два года назад в Государственной думе предложили обязать торговые сети создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Отмечается, что такими полками смогут пользоваться пенсионеры и социально незащищенные категории граждан. Они будут обязаны предъявить документы, подтверждающие статус.