В РФ опрошенные студенты желают получать на подработке почти 35 тыс. рублей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российские студенты желают получать примерно 35 тыс. рублей в месяц на подработке, уделяя ей около 11 часов в неделю. Это следует из исследования «Авито подработки», которое есть в распоряжении ТАСС.
«В среднем учащаяся молодежь готова уделять подработке около 11 часов в неделю, а желаемый уровень вознаграждения оценивает в среднем в 34 875 рублей в месяц», — говорится в сообщении.
Уточняется, что уже 45% студентов берут смены и планируют продолжать это делать в течение всего 2026 года. Еще 34% респондентов планируют найти подработку в текущем году.
Каждый четвертый опрошенный (24%) рассказал, что уже получил благодаря подработке полезные связи, рекомендации или конкретное предложение о дальнейшем сотрудничестве. Еще 32% отметили, что общаются с людьми из интересующей их сферы, пусть пока и без конкретных карьерных предложений, следует из исследования.
В опросе участвовали 10 тыс. россиян, включая учащихся 18−24 лет.