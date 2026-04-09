«Отелло»: 27% спонтанных туристов выбирают жилье по приезде в место отдыха

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Свыше половины спонтанных путешественников в России бронируют жилье в процессе поездки, из них 26% в дороге, 16% уже по прибытии на место, а 11% заходят в первый попавшийся отель. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования отелей «Отелло» от 2ГИС, с которым ознакомился ТАСС.
«Вопрос с жильем в таких путешествиях все решают по-разному. Так, 46% опрошенных россиян обычно бронируют проживание до выезда, однако более половины респондентов (54%) поделились, что делают это уже в процессе поездки. Из них 26% бронируют проживание в дороге, 16% ищут, где остановиться, уже на месте, а каждый десятый (11%) вообще не бронирует и заходит в первый попавшийся отель (интересно, что мужчины в два раза чаще, чем женщины предпочитают этот вариант)», — рассказали в компании.
Согласно опросу, спонтанные туристы чаще всего останавливаются в квартирах или апартаментах (31%). Также популярностью пользуются небольшие городские отели (без звезд, апарт- или бутик-отели) — 22%, гостевые дома или коттеджи — 16%. Наименее популярны в спонтанных поездках глэмпинги (2%). В спонтанные путешествия россияне чаще всего предпочитают ездить на личном автомобиле (49%). 17% поделились, что обычно в такие поездки летают на самолете, а еще по 14% предпочитают поезда или междугородний транспорт (автобусы, электрички). 4% для незапланированных поездок выбирают каршеринг или такси.
По данным сервиса, большинство россиян (89%) для спонтанных путешествий предпочитают поездки по своей стране. Еще 7% опрошенных заранее не выбирают направление, а 4% ездят в другие государства. Во время своей последней спонтанной поездки 11% респондентов путешествовали по Золотому кольцу, по 9% были в Краснодарском крае или Казани. Многие также посетили Москву (7%), Московскую область, Санкт-Петербург, Алтай (по 6%), Екатеринбург (5%), Карелию и Ленинградскую область (по 4%).
Треть опрошенных (32%) обычно тратят на незапланированные путешествия от 20 до 50 тыс. руб. на одного человека, включая дорогу и проживание. Еще 30% укладываются в бюджет от 10 до 20 тыс. рублей, а 18% — до 10 тыс. рублей. Кроме того, 15% обычно тратят от 50 до 100 тыс. рублей, а 5% — 100 тыс. рублей и более, добавили в компании.
Исследование проводилось в конце февраля 2026 года методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1 000 россиян в возрасте от 18 до 55 лет. В выборку вошли жители городов России с населением от 500 тыс. человек. Все респонденты совершают туристические поездки не реже двух раз в год.