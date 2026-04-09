Инвестор Шостак: объем поставок нефти с Ближнего Востока восстановится не скоро

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Возвращение стран Персидского залива к объемам поставок нефти, которые были до начала американо-израильской военной операции против Ирана, при наилучшем сценарии может произойти не ранее чем через несколько месяцев. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
«Не представляется сколько-нибудь реалистичным наращивание уровней поставок государствами Персидского залива до предкризисных по причине того, что в ряде случаев нефтяной инфраструктуре этих производителей нанесен значительный ущерб, а Ормузский пролив по-прежнему не пропускает 90−95% предконфликтного трафика. И это несмотря на объявленное недавно повышение странами ОПЕК уровня добычи на предельные 206 тысяч баррелей в сутки, — сказал он. — Для государств Персидского залива это сейчас непосильная задача. При наилучшем сценарии это произойдет только через несколько месяцев при условии, что беспрепятственный и недискриминационный трафик в обе стороны возобновится».
Вместе с тем, считает Шостак, передышка в виде двухнедельного перемирия между США и Ираном «может закончиться, так и не начавшись». «Оцениваю как крайне высокую вероятность продолжения боевых действий, в том числе в форме оккупации иранских островов в проливе и разрушения физической инфраструктуры Ирана, а также нанесения Ираном дальнейшего точечного ущерба нефтяной инфраструктуре его соседей», — отметил инвестор.
Президент США Дональд Трамп объявил 7 апреля о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы и Вашингтон рассматривает в качестве «рабочей основы» для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Глава американской администрации заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по исламской республике не будут наноситься удары. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, посредник между сторонами, пригласил их на переговоры 10 апреля. По данным иранского государственного телевидения, они, как ожидается, будут прямыми.