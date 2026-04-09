Миронов призвал вернуть туристический кешбэк

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил возродить программу туристического кешбэка, в первую очередь на путевки для семей с детьми.
«Нужны меры господдержки. В частности, необходимо возрождать программу туристического кешбэка, хотя бы для семей с детьми — по их бюджетам расходы на отдых бьют больнее всего», — сказал Миронов в беседе с ТАСС.
Он отметил, что внутренний туризм мог бы стать мощным драйвером экономики, однако многие граждане не могут себе позволить путешествия из-за роста цен на туруслуги. «Число турпоездок в целом в последние годы растет, но спрос именно на семейный и детский отдых падает — родителям он не по карману», — добавил депутат.
Миронов также предлагает вернуть кешбэк на путевки в детские лагеря. «Цены на путевки в детские лагеря также растут на 15−20% ежегодно, с каждым годом в них отдыхает все меньше детей», — подчеркнул политик.