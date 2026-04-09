«Газпромбанк автолизинг» сообщил о росте продаж китайских легковушек в РФ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Продажи новых легковых китайских автомобилей в России по итогам марта 2026 года увеличились на 38% по сравнению с февралем, до 41,9 тыс. единиц, говорится в исследовании «Газпромбанк автолизинга» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
«Эксперты “Газпромбанк автолизинг” оценили продажи новых легковых автомобилей в марте 2026 года. Общий рост рынка на треть помог увеличить продажи и в китайском сегменте. В первый весенний месяц было зарегистрировано 41,9 тысячи машин из КНР, лишь на 15 автомобилей меньше, чем в марте 2025 года, но на 11,5 тысячи (+38%) больше, чем в феврале 2026 года», — сказано в исследовании.
Лидерами среди китайских брендов в марте стали Haval (14,8 тыс. шт.), Tenet (10,3 тыс. шт.), Geely (6,3 тыс. шт.), Belgee (5,2 тыс. шт.) и Changan (3,1 тыс. шт.).
Самой популярной моделью в марте стал Haval Jolion (5,5 тыс. шт.), вернувший себе звание самого продаваемого кроссовера. В тройку также вошли Tenet T7 и Belgee X50 (3,1 тыс. шт.). Однако по итогам первого квартала лидерство сохраняет Tenet T7, опережающий Haval Jolion всего на 67 машин.
Как отметил руководитель по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинга» Александр Корнев, слова которого приводятся в исследовании, доля китайского сегмента в апреле сохранится в пределах 40%. По его словам, около половины этой ниши займут Haval и Geely.
«Еще суммарно около 10% рынка придется на Changan, Jetour, Jaecoo и Omoda, которые постараются поддержать продажи за счет популяризации новинок. За всех оставшихся клиентов будут бороться более 30 других официально представленных “китайцев”, — прогнозирует эксперт.