«Газпромбанк автолизинг» сообщил о росте продаж китайских легковушек в РФ

«Эксперты “Газпромбанк автолизинг” оценили продажи новых легковых автомобилей в марте 2026 года. Общий рост рынка на треть помог увеличить продажи и в китайском сегменте. В первый весенний месяц было зарегистрировано 41,9 тысячи машин из КНР, лишь на 15 автомобилей меньше, чем в марте 2025 года, но на 11,5 тысячи (+38%) больше, чем в феврале 2026 года», — сказано в исследовании.