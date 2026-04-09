175 ямальских семей получат жилищные выплаты в 2026 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2026 году 175 многодетных семей в Ямало-Ненецком автономном округе смогут получить жилищные выплаты по региональной программе. Сертификаты будут выдавать во всех муниципалитетах.
Мера поддержки действует с 2019 года. Она позволяет многодетным семьям получить социальную выплату вместо земельного участка, если они не планируют заниматься строительством. Решение о запуске программы было принято губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, напомнили в ИА «Север-Пресс».
Чтобы претендовать на выплату, семья должна состоять в очереди на земельный участок и быть признанной нуждающейся в жилье по договору социального найма. Подать документы можно в администрации по месту жительства. Полученные средства можно направить на покупку квартиры или дома, погашение ипотеки, первоначальный взнос, доплату за жилье, в том числе предоставленное взамен аварийного, либо приобретение земельного участка.
Размер выплаты составляет 30% от расчетной стоимости жилья. Для семьи из пяти человек в первом квартале 2026 года сумма может составить около 5 млн рублей. При этом выплату можно комбинировать с материнским капиталом и другими программами поддержки, включая программы для молодых семей.
