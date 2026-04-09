«Лемана про»: объем покупок товаров для дома в кредит увеличился на 10%

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Объем ремонта в кредит и покупок товаров для дома увеличился за I квартал 2026 года на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в материалах сети гипермаркетов «Лемана про».
«За первые три месяца 2026 года покупки товаров для ремонта и обустройства дома с помощью заемных средств в сети гипермаркетов “Лемана про” выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Растет и средний чек покупок в кредит: с начала текущего года он увеличился на 20% год к году и превысил 160 тыс. рублей», — говорится в материалах.
Отмечается, что чаще всего в кредит приобретают кухни и сопутствующие товары (65% от общего объема продаж в кредит). Также в пятерку товарных категорий, которые чаще всего покупают в кредит, входят плитка (9%), гардеробные системы (7%), напольные покрытия (6%), столярные изделия (5%) и сантехника (5%). При этом объем покупок гардеробных систем и столярных изделий в кредит вырос на 40% год к году.
С оплатой частями чаще всего приобретают напольные покрытия (15%), столярные изделия (12%) и кухни (12%), которые нельзя взять в кредит без переплат. Также частями часто оплачивают установку дверей, пошив штор, колеровку, сборку и установку мебели, поклейку обоев. Самый высокий средний чек покупок в кредит — в категории кухонь, он составляет около 200 тыс. рублей.
Чаще всего товары для дома в кредит за последний год приобретали жители Уфы и Екатеринбурга, а также Москвы и Подмосковья, отмечается в материалах. В 2024 году лидерами были Санкт-Петербург и Ленинградская область.