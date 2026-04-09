Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ангарске построят современный центр переработки ТКО

Источник: Reuters

В Ангарске появится современный центр переработки твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Современный технологический центр по переработке ТКО создадут в Ангарске. По словам губернатора, он не имеет аналогов в Сибири и на Дальнем Востоке.

Проект прошел экспертизы и получил положительные заключения. Строительство начнется уже в апреле. Однако сроки окончания пока неизвестны.

Отмечается, что центр сможет перерабатывать 405 тысяч тонн отходов, при этом 30% станут сырьем для вторичной переработки.

Ранее сообщалось о введении в эксплуатацию новой газоочистной установки.