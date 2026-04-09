В Ангарске построят современный центр переработки ТКО

Современный технологический центр по переработке ТКО создадут в Ангарске. По словам губернатора, он не имеет аналогов в Сибири и на Дальнем Востоке.
Проект прошел экспертизы и получил положительные заключения. Строительство начнется уже в апреле. Однако сроки окончания пока неизвестны.
Отмечается, что центр сможет перерабатывать 405 тысяч тонн отходов, при этом 30% станут сырьем для вторичной переработки.
Ранее сообщалось о введении в эксплуатацию новой газоочистной установки.