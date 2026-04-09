Омские заключённые делают тонну яблочного сока в день

В лечебно-исправительной колонии № 2 делают напиток по всем требованиям ГОСТа.

Источник: Om1 Омск

В омской лечебно-исправительной колонии № 2 в посёлке Береговой налажено производство натурального сока в рамках программы развития производственного сектора и стратегии импортозамещения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

Яблочный сок делают по всем требованиям ГОСТа, под контролем специалистов находится каждый этап: от подготовки сырья до разлива готового продукта. В день здесь выпускают около одной тонны напитка.

Проект создаёт дополнительные рабочие места для заключённых. Осуждённые, трудоустроенные на данном участке, осваивают современные технологии производства и приобретают ценные навыки.

Продукция поставляется преимущественно в учреждения УФСИН России по Омской области. Также её представляют на ярмарках-продажах для личного состава ведомства.

