Омские заключённые делают тонну яблочного сока в день

В омской лечебно-исправительной колонии № 2 в посёлке Береговой налажено производство натурального сока в рамках программы развития производственного сектора и стратегии импортозамещения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.
Яблочный сок делают по всем требованиям ГОСТа, под контролем специалистов находится каждый этап: от подготовки сырья до разлива готового продукта. В день здесь выпускают около одной тонны напитка.
Проект создаёт дополнительные рабочие места для заключённых. Осуждённые, трудоустроенные на данном участке, осваивают современные технологии производства и приобретают ценные навыки.
Продукция поставляется преимущественно в учреждения УФСИН России по Омской области. Также её представляют на ярмарках-продажах для личного состава ведомства.
В омской колонии № 3 зарегистрировали брак осуждённого.