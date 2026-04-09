Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области с подрядчика взыскали 105 миллионов за ложные сведения

Компания соврала о своем опыте и квалификации, поэтому незаконно выиграла тендер.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области правоохранители проверили, как исполняют закон о закупках. Оказалось, что одна коммерческая фирма обманула организаторов конкурса на капитальный ремонт школы в Аларском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.

— Компания предоставила ложные сведения о своем опыте и квалификации, поэтому незаконно выиграла тендер. Прокуратура потребовала признать контракт недействительным, — добавили в пресс-службе ведомства.

Арбитражный суд Иркутской области согласился с этим и обязал подрядчика вернуть в бюджет 105 миллионов рублей, которые он получил за работу. Суд уже вынес решение, прокуратура проследит, чтобы деньги поступили обратно.