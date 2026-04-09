В Иркутской области с подрядчика взыскали 105 миллионов за ложные сведения

В Иркутской области правоохранители проверили, как исполняют закон о закупках. Оказалось, что одна коммерческая фирма обманула организаторов конкурса на капитальный ремонт школы в Аларском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.
— Компания предоставила ложные сведения о своем опыте и квалификации, поэтому незаконно выиграла тендер. Прокуратура потребовала признать контракт недействительным, — добавили в пресс-службе ведомства.
Арбитражный суд Иркутской области согласился с этим и обязал подрядчика вернуть в бюджет 105 миллионов рублей, которые он получил за работу. Суд уже вынес решение, прокуратура проследит, чтобы деньги поступили обратно.