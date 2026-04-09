В Новосибирске отремонтируют путепровод на улице Сибиряков-Гвардейцев

На разработку проектной и рабочей документации готовы потратить более 19,6 млн рублей.

В Новосибирске планируют отремонтировать путепровод на улице Сибиряков-Гвардейцев. Пока в городе ищут подрядчика на разработку проектной и рабочей документации. На это готовы потратить более 19,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале Госзакупок.

Работы должны быть выполнены до 13 марта 2028 года. Подрядчику предстоит предусмотреть в плане восстановление или замену существующих пролетных строений, переустройство деформационных швов, применение специальной антивандальной краски на конструкциях опор и пролетных строениях, ремонт или замену опорных частей и многие другие нюансы.

Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 24 апреля. Итоги подведут 28 апреля.