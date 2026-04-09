В Новосибирске отремонтируют путепровод на улице Сибиряков-Гвардейцев

В Новосибирске планируют отремонтировать путепровод на улице Сибиряков-Гвардейцев. Пока в городе ищут подрядчика на разработку проектной и рабочей документации. На это готовы потратить более 19,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале Госзакупок.