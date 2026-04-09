В Новосибирске работнице вернули долг по зарплате через суд

Предпринимателя обязали выплатить деньги и компенсацию морального вреда.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы к индивидуальному предпринимателю о взыскании задолженности по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Женщина указала, что фактически работала уборщицей на территории работодателя. Она трудилась по графику, соблюдала правила внутреннего распорядка и использовала предоставленный инвентарь. При этом письменный трудовой договор с ней не заключили.

По словам истца, зарплату выплачивали лишь частично, а за несколько месяцев деньги вовсе не перечислили. Общая задолженность составила 100 тысяч рублей.

Суд изучил доказательства, допросил свидетелей и пришел к выводу, что между сторонами действительно существовали трудовые отношения. Работница была включена в производственный процесс, выполняла обязанности под контролем работодателя, а оплата труда носила регулярный характер.

В итоге суд взыскал в пользу женщины задолженность по заработной плате. Также предпринимателя обязали сделать обязательные социальные отчисления за весь период работы и выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.