Решение 24 апреля: регулятор оценивает дальнейшее снижение ключевой ставки

Центральный банк на ближайшем заседании рассмотрит варианты дальнейшего снижения ключевой ставки или временной паузы, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы регулятора Кирилла Тремасова. Решение будет приниматься с учетом текущих макроэкономических условий.
По его словам, на повестке остаются оба сценария — как продолжение смягчения денежно-кредитной политики, так и сохранение текущего уровня.
В регуляторе отмечают, что после всплеска инфляции в начале года устойчивые показатели остались в диапазоне 4−5%. Это рассматривается как фактор для оценки дальнейших шагов.
Заседание совета директоров по ключевой ставке запланировано на 24 апреля.
Ранее, 20 марта, ставка была снижена в седьмой раз подряд — до 15%. В ЦБ указали, что ускорение роста цен в январе сменилось замедлением, однако сохраняется высокая неопределенность, связанная с внешними условиями.
В регуляторе подчеркивают, что дальнейшие решения будут зависеть от оценки внутренних и внешних рисков, а также динамики инфляции. Прогноз по росту цен на 2026 год сохранен в диапазоне 4,5−5,5%.
